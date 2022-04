Epic Games Store: un update aggiunge un nuovo menù per gli Obiettivi

Epic Games Store è stato aggiornato. Questo update introduce un nuovo menù per gli obiettivi. Inoltre, Epic Games parla delle altre novità in arrivo: le "Valutazioni e sondaggi" e il "Centro Notifiche".

Epic spiega: "A novembre abbiamo introdotto "I miei obiettivi" e ora è disponibile la nuova versione. Chiunque abbia un account Epic Games ora può accedere alla sezione I miei obiettivi, nella quale sono visualizzati alcuni punti chiave delle proprie statistiche. "

"Immaginatelo come la combinazione di una bacheca di trofei e un punto di ritrovo per amici, una sezione in cui i propri obiettivi Epic e i progressi di gioco sono visibili al mondo. Potrete far sapere a tutti che avete ottenuto il titolo di Virtuoso in Rocket League o che avete visto e fatto di tutto in Alan Wake Remastered. Potrete utilizzare la scheda Amici per visitare la pagina di un amico e vedere i suoi obiettivi e progressi. Ecco come."

"Tutti gli utenti avranno un'icona generata in base alla prima lettera del proprio nome utente. Chiunque visiterà la vostra pagina, potrà visualizzare nella parte in alto il numero di obiettivi che avete sbloccato, i giochi in cui avete raggiunto il livello platino e i punti esperienza accumulati. Più nel dettaglio, la scheda Obiettivi vi permette di visualizzare i progressi per ciascun gioco, elencando il numero di obiettivi sbloccati, l'ultimo ottenuto e se avete raggiunto il livello platino (sbloccando tutti gli obiettivi). Facendo clic su qualsiasi gioco potrete vedere gli obiettivi del giocatore per quel gioco. La scheda Amici presenta una lista di tutti gli amici Epic Games in ordine alfabetico. Se ne avete molti, la lista verrà suddivisa in più pagine. Per vedere la pagina di un amico, basta fare clic sul suo nome. Avrete voi il controllo delle impostazioni della privacy del vostro account. Potrete applicare le impostazioni generali, limitando la visibilità dell'account a una delle quattro categorie: pubblico, amici di amici, solo amici e solo io."

"Le pagine pubbliche conterranno ogni elemento della vostra pagina. Saranno visibili i vostri obiettivi, progressi e lista degli amici. Se avete impostato l'account con accesso limitato per le categorie specificate sopra, chiunque al di fuori di quelle categorie vedrà solamente il nome visualizzato e l'avatar. "

"Per i giocatori senza il controllo parentale, l'impostazione predefinita è "amici di amici". Per i giocatori con il controllo parentale attivo, l'impostazione predefinita è "solo io". Con i futuri aggiornamenti, i giocatori potranno personalizzare l'aspetto della loro pagina e sbloccheranno impostazioni di personalizzazione aggiuntive impegnandosi con gli obiettivi Epic."

Epic Game Launcher: gli obiettivi

Per quanto riguarda le valutazioni e i sondaggi, viene spiegato che "appariranno di tanto in tanto nel launcher dopo che avrete chiuso un gioco". Ai giocatori verranno chieste cose come "Quanto è impegnativo questo gioco?" e dovranno scegliere una risposta in una lista selezionata. Lo scopo è raccogliere informazioni sui giochi e aiutare gli altri giocatori a capire se è un prodotto adatto a loro.

Infine, il Centro Notifiche - come è facile intuire - raccoglierà tutte le notifiche dell'Epic Game Launcher in un posto solo.

