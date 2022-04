My Hero Academia: il cosplay di Camie di daynestorm è una copia 1:1

My Hero Academia è ancora in corso e siamo certi che vi saranno ancora molti personaggi pronti a stupire i lettori del manga e gli spettatori dell'anime. Al tempo stesso, è innegabile che molti appassionati siano stregati da alcuni personaggi introdotti da tempo, come Camie, ora ricreata in un cosplay da daynestorm.

Camie, in My Hero Academia, fa parte di una scuola rivale aquella dei nostri protagonisti. Dispone della capacità di creare illusioni. Si tratta di una ragazza molto attraente e dotata di un carattere solare, anche se alle volte un po' rozza e caratterizzata da un accento e un modo di parlare molto particolare.

Se siete fan di Camie, allora dovreste vedere il cosplay di Camie di wrath_fay ha tutti i dettagli al posto giusto. Come non citare poi il cosplay di Camie di candylion.cos. Chiudiamo la nostra lista dei suggerimenti con il cosplay di Camie di missbricosplay: è una copia perfetta.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da daynestorm? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?