Steam Deck: Valve chiarisce la confusione sulla disponibilità e invia le email per gli ordini del Q2

Vista la confusione causata dai preordini di Steam Deck, Valve ha deciso di chiarire meglio agli utenti in quale mese possono aspettarsi di ricevere la loro console, indicandolo nella pagina degli ordini. Contemporaneamente ha iniziato a spedire le email relative agli ordini del Q2, destinate a chi ha prenotato per tempo la sua unità.

In un tweet pubblicato sull'account ufficiale di Steam Deck, Valve ha affermato che a partire da oggi saranno aumentate le spedizioni di Steam Deck e saranno spedite più email di disponibilità ogni settimana. In alcuni casi anche il doppio di quanto preventivato.

Quindi, se l'evasione del vostro ordine è prevista per il Q2, controllate l'email tutti i giorni, perché avete solo 72 ore di tempo per confermare l'acquisto, pagando la cifra completa per ottenere Steam Deck. Nel caso non confermiate, la vostra unità scalerà all'acquirente successivo.

La novità farà sicuramente piacere a tutti quelli che nelle scorse settimane hanno avuto la sgradita sorpresa di ritrovarsi l'ordine piazzato oltre il periodo indicato inizialmente, a causa della vaghezza delle indicazioni fornite da Valve.