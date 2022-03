My Hero Academia: il cosplay di Camie di wrath_fay ha tutti i dettagli al posto giusto

My Hero Academia deve il proprio successo a molteplici fattori, ma uno di questi è per certo l'enorme quantità di personaggi di alto livello. Dettagliati sia a livello di personalità che a livello visivo, i personaggi della serie sono spesso ricreati tramite i cosplay. Un esempio è Camie, che possiamo ammirare nel cosplay di wrath_fay.

Camie, in My Hero Academia, è in grado di generare illusioni visive. Il personaggio è ritratto come molto attraente, con una personalità sopra le righe e un modo di fare un po' rozzo, reso anche tramite un accento molto marcato. wrath_fay ha ricreato il personaggio con attenzione, grazie a un costume perfetto in ogni dettaglio.

Se siete fan di My Hero Academia, non dovreste perdervi il cosplay di Camie di candylion.cos: è una copia uno a uno. Come non citare poi il cosplay di Toga Himiko di lit.mira. Passiamo ora al cosplay di Camie di missbricosplay. Chiudiamo la nostra lista dei suggerimenti con il cosplay di Toga di bubbleteababydoll: è in stile vampira!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie di wrath_fay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?