Diablo 2: Resurrected: data di uscita della Patch 2.4, con modalità ladder e modifiche alle classi

Blizzard ha annunciato la data di uscita prevista per la Patch 2.4 di Diablo 2: Resurrected. L'update sarà disponibile a partire dal 14 aprile, con la modalità Ladder che verrà introdotta due settimane dopo, ovvero il 28 aprile.

Disponibile sul PTR da fine gennaio, la sarebbe dovuta arrivare entro la fine di questo mese. Tuttavia gli sviluppatori hanno riscontrato alcuni problemi e dunque è stato deciso di rinviarla di alcune settimane.

Diablo 2: Resurrected

La Patch 2.4 di Diablo 2: Resurrected è particolarmente corposa e molto attesa dalla community, si tratta tra l'altro del primo aggiornamento di grosse dimensioni da dodici anni a questa parte (l'ultima è la 1.13 del marzo 2010 su cui si basa Diablo 2: Resurrected). In particolare, ci saranno numerose modifiche alle abilità di tutte le classi dei personaggi, con l'obiettivo di espandere la diversità delle build e degli stili di gioco, sulla base dei feedback dei giocatori.

Non mancano poi nuove ricette per il Cubo Horadrim, parole runiche e potenziamenti alle statistiche e le caratteristiche dei mercenari. Citiamo per ultima, ma di certo non per importanza, l'introduzione le ladder, in quattro versioni differenti (standard, hardcore, espansione standard ed espansione hardcore) in cui i giocatori potranno competere e sbloccare una serie di parole uniche esclusive.