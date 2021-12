Diablo 2: Resurrected, patch 2.4 in arrivo con modalità ladder e modifiche alle classi

Blizzard ha annunciato l'arrivo della Patch 2.4 di Diablo 2: Resurrected, che anticiperà l'arrivo della modalità ladder competitiva, modificherà il bilanciamento delle classi e altro ancora. Si tratta fondamentalmente della prima patch in 11 anni per Diablo 2, dato che la 1.13c (su cui si basa Resurrected) è stata pubblicata nel marzo del 2010.

La patch 2.4 sarà disponibile nel PTR (Public Test Realm) di Diablo 2: Resurrected agli inizi del prossimo anno e apporterà delle modifiche sulla base dei feedback dei giocatori. In particolare, verranno apportate numerose modifiche alle abilità di tutte le classi dei personaggi, con l'obiettivo di espandere la diversità delle build e degli stili di gioco.

Tra le novità troviamo l'introduzione di nuove ricette per il Cubo Horadrico, permetteranno di potenziare la qualità degli oggetti di completo in modo da aprire a nuove possibilità. Verranno apportate modifiche anche agli oggetti di completo, con l'obiettivo di aggiornare quelli meno performanti, incentivando così i giocatori a ricercare una parte o un intero completo che controbilanci le modifiche alle abilità delle classi. Inoltre saranno aggiunte nuove parole runiche che si integreranno alle modifiche alle abilità e ai mercenari in arrivo con l'aggiornamento.

Diablo 2: Resurrected, l'Incantatrice

Un altro obiettivo degli sviluppatori con la Patch 2.4 di Diablo 2: Resurrected è quello di incentivare l'uso dei mercenari, migliorando le loro statistiche e caratteristiche, rendendoli così più unici e con uno stile ben definito.

Per quanto riguarda le ladder in arrivo il prossimo anno, Diablo 2: Resurrected, come il gioco originale, proporrà quattro diverse modalità, elencante di seguito:

Ladder Standard - La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti.

- La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti. Ladder Hardcore - La versione hardcore (1 sola vita) della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti.

- La versione hardcore (1 sola vita) della modalità ladder che prevede di giocare in quattro atti. Ladder espansione standard - La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in cinque atti, includendo i contenuti dell'espansione Lord of Destruction.

- La versione normale della modalità ladder che prevede di giocare in cinque atti, includendo i contenuti dell'espansione Lord of Destruction. Ladder espansione hardcore - La versione hardcore (1 sola vita) della modalità ladder che prevede di giocare in cinque atti, includendo i contenuti dell'espansione Lord of Destruction.

I giocatori potranno competere per un posto in classifica e potranno sbloccare una serie di parole runiche disponibili solo in modalità ladder. Alla fine della stagione, i personaggi ladder verranno spostati in una versione del gioco non ladder per poter continuare a giocare fino all'inizio della prossima stagione con nuove ricompense.

Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere il lungo ed esaustivo post pubblicato da Blizzard. Inoltre oggi, giovedì 16 dicembre, alle ore 20:00 ci sarà un Developer Update Stream condotto dal content creator MrLlamaSC e il capo progettista di Diablo 2: Resurrected, Robert Galliani, che andrà in onda su Twitch, a questo indirizzo.