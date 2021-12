Supermassive: nuovo gioco multigiocatore in sviluppo presso il team di Until Dawn

Supermassive, team noto per la creazione di Until Dawn e The Dark Pictures Anthology, è attualmente la lavoro su un nuovo gioco - per ora non annunciato. Sappiamo che si tratta di un videogame multigiocatore.

L'informazione arriva tramite una proposta di lavoro per un Multiplayer Game Designer, inserita sul sito di Supermassive. Questa afferma che il team sta creando un "nuovo e ancora non annunciato progetto". Viene spiegato che la posizione richiederà di lavorare su "vari sistemi multigiocatore avvincenti". Si parla anche di combattimenti e meccaniche di progressione.

The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures Anthology include delle modalità multigiocatore, come sapete, ma "combattimento" e "sistema di progressione" sono termini molto lontani da tali giochi. Questa nuova offerta di lavoro ha fatto anche riemergere un'offerta pubblicata un anno fa che parlava anche in tal caso di "un sistema di combattimento in tempo reale".

Il fatto che si tratti di un progetto "ancora non annunciato" ci conferma che non stiamo parlando del capitolo conclusivo della The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. Probabilmente, dovremo attendere un bel po' prima di scoprire esattamente di cosa si tratti.