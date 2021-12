Xbox e il Kinect: Bill Gates mise molta pressione al team Xbox, voleva una risposta a Wii

Tramite la nuova serie di documentari di Xbox, scopriamo alcuni retroscena legati alla creazione del Kinect. Secondo quanto svelato, fu Bill Gates stesso a spingere per trovare una risposta, per Xbox, al successo di Nintendo Wii.

Precisamente, viene spiegato che nel 2006 Nintendo lanciò la console Wii, basata come sapete sui controlli di movimento. Questo "cambiò tutto", secondo le parole dell'ex-dipendente di Microsoft Shannon Loftis. Inoltre, questa novità prese alla sprovvista gli avversari di Nintendo.

Viene spiegato che Bill Gates non era felice del fatto che i leader di Xbox non fossero stati in grado di prevedere questa novità e di proporre la propria versione di Wii, quindi "mise grande pressione sul team". Il designer di Xbox Carl Ledbetter ha aggiunto che Xbox voleva competere con Nintendo ed evolvere la propria strategia, senza però copiare direttamente Wii.

Per fortuna per Xbox, era già in corso alcune ricerche legate alla tecnologia che poi diventò il Kinect. Il pubblico storico poi non reagì in maniera positiva, ma la compagnia ritiene che si trattò di un "cambiamento di paradigma", con 10 milioni di unità vendute nei primi 60 giorni. Xbox, alla fine, ha abbandonato i controlli di movimento, mentre Nintendo li ha parzialmente mantenuti con i Joy-Con di Switch.

Anche l'ex-presidente e CEO di Sony Computer Entertainment America - Jack Tretton - ha svelato il punto di vista di Sony sul successo di Nintendo Wii: "Nintendo è spuntata dal nulla con un dispositivo che non era basato su una specifica tecnologia, ma su una semplice esperienza di intrattenimento, sulla possibilità di giocare a un gioco senza dover premere tasti su un controller. Chiaramente hanno ampliato il pubblico e hanno reso i videogiochi una forma di intrattenimento mainstream".

Sempre tramite questi documentari, abbiamo anche scoperto che GTA 3 venne rifiutato da Microsoft su Xbox.