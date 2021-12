Diabolik arriva al cinema: cast, trailer e sinossi del film dei Manetti Bros con Miriam Leone

Diabolik è senza dubbio uno dei personaggi più iconici e amati dei fumetti italiani, nonostante negli ultimi anni non sia mai riuscito a fare quel salto di qualità che avrebbe meritato. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare, grazie all'atteso film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli e Miriam Leone in arrivo nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 16 dicembre, grazie a 01 Distribution. Andiamo, quindi, a scoprire tutto quello che c'è da sapere su questa interessantissima produzione tutta italiana, come il cast, la sinossi e anche un bel trailer.

Cominciamo dal fondo. Ovvero da un trailer incentrato sul personaggio di Eva Kant, interpretato dalla bellissima Miriam Leone:

L'attrice catanese non è l'unico volto noto del film, che può contare sulla partecipazione degli altrettanto validi Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Claudia Gerini, Serena Rossi, Alessandro Roia, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Antonino Iuorio e Pier Giorgio Bellocchio.

La regia, come dicevamo, è affidata ai Manetti Bros., ovvero Marco Manetti e Antonio Manetti la coppia di fratelli registi famosa per L'ispettore Coliandro, Zora la Vampira o Ammore e malavita. I fratelli, in collaborazione con Michelangelo La Neve e Mario Gomboli hanno anche firmato la sceneggiatura.

Nel caso in cui vogliate avere più informazioni sul film, vi consigliamo di consultare gli account Facebook e Instagram ufficiali di Diabolik.

La bellissima Eva Kant

Di seguito, la sinossi del film: Clerville, anni Sessanta. Diabolik è un criminale abile e privo di scrupoli, i cui intenti sfuggono quasi sempre alla polizia, essendo non solo inafferrabile ma anche imprevedibile. Dopo aver portato a termine l'ultimo colpo, Diabolik è riuscito ancora una volta ad evitare la cattura, sfrecciando tra le strade della città a bordo della sua magnifica Jaguar E-Type. A Clerville vi è però fermento, e non solo per le malefatte di Diabolik. Sta per arrivare l'affascinante Eva Kant, un'ereditiera che porterà con sé, mostrandolo con ostentazione, un diamante rosa dal valore inestimabile. Il gioiello non potrà certo essere ignorato dalle attenzioni di Diabolik, che si attiverà immediatamente per cercare di sottrarlo alla Kant.

Prima di mettere a segno il colpo, però, Diabolik resterà letteralmente incantato dalla bellezza di Eva, riflettendo così sull'opportunità di seguire o meno i piani iniziali. Stavolta, però, qualche dettaglio è sfuggito a Diabolik, sulle cui tracce vi è l'incorruttibile e determinato ispettore Ginko. Con la sua squadra ha probabilmente trovato la maniera di incastrare il ladro, che dovrà ricorrere, come mai prima d'ora, alla complicità di qualcun altro per divincolarsi per l'ennesima volta dalla legge.

Che dire? Lo andrete a vedere?