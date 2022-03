PlayStation VR2: frame time fino a 3,6 volte più veloce grazie a Foveated Rendering, per Unity

Durante la GDC 2022, Unity ha parlato di come le tecnologie Foveated Rendering ed eye-tracking migliorino e non di poco le performance dei giochi su PlayStation VR2. In particolare si parla di frame time fino a 3,6 volte più veloce.

Il Foveated Rendering è una tecnica che aggiusta in modo dinamico la risoluzione dei giochi a seconda di dove è concentrato lo sguardo dell'utente, utilizzando la tecnologia di eye-tracking, che come suggerisce il nome registra i movimenti dell'occhio umano. In questo modo solo gli elementi che sta effettivamente guardando il giocatore vengono renderizzati alla risoluzione massima, ottenendo così un boost delle performance non indifferente.

Secondo le stime i test fatti da Unity il frame time (ovvero il tempo che un fotogramma rimane a schermo, più è basso maggiore è il numero di fps) può essere fino 3,6 volte più veloce su PlayStation VR2 grazie al Foveated Rendering e l'eye-tracking. Con la demo di Alchemy Lab, il frame time scende da 33,2 ms a 14,3 ms, dunque 2,3 volte più veloce. Con la demo Spaceship in 4K le thread performance della CPU e il frame time migliorano rispettivamente del 32% e del 14%. I risultati dunque variano in base al gioco e l'ottimizzazione, ma i primi test sono decisamente incoraggianti.

Secondo gli sviluppatori Unity, inoltre, l'eye-tracking permette di migliorare la UI e l'esperienza di gioco in generale. Dato che PlayStation VR2 "traccia la posizione dello sguardo, il diametro della pupilla e la chiusura delle palpebre" il sistema può capire inoltre se un giocatore sta fissando un determinato personaggio o un oggetto, creando anche delle reazioni apposite se i sviluppatori lo vorranno, oppure migliorare la mira assistita negli sparatutto.