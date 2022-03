Microsoft Xbox ora è partner ufficiale della Federazione Calcio della Francia

Microsoft ha annunciato che Xbox sarà il gaming partner ufficiale della French Football Federation (FFF), ovvero la federazione calcistica della Francia. Una partnership che permetterà dunque alla casa di Redmond di promuovere l'ecosistema di Xbox durante le partite dei club transalpini e della nazionali, sia nell'ambito del calcio maschile che femmine. L'annuncio è accompagnato da un trailer promozionale, che potrete visualizzare nel player qui sotto.

La partnership con la federazione calcistica francese segue quella siglata tra Xbox e i club e nazionali inglesi della scorsa estate, con l'obiettivo di mettere l'accento sui valori di accessibilità e inclusività di ambo le parti, unendo le persone al motto di "Power Your Dreams", oltre che ovviamente promuovere l'ecosistema Xbox nelle partite di calcio in Francia.

Nell'ambito della partership tra Xbox e la FFF, Microsoft ha annunciato Xbox FC, un programma che mira a supportare il calcio amatoriale, fornendo strutture e attrezzature per l'allenamento ai giovani calciatori, con alcuni club selezionati che benificeranno di spogliatoi rinnovati, un'area da gaming dedicata e apparecchiature a marchio Xbox e FFF.

"Siamo lieti di collaborare con Xbox. Xbox è un marchio innovativo e di fama mondiale che condivide valori fondamentali con la FFF, come la diversità e l'inclusione, così come il gioco e la sua accessibilità a tutti. L'impegno del marchio per il calcio amatoriale in particolare e per le nazionali francesi promette di tracciare una grande storia insieme", afferma François Vasseur, direttore del reparto marketing e sviluppo economico della FFF.