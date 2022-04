Sea of Thieves: The Shrouded Deep, la nuova avventura si presenta in trailer

Microsoft e Rare hanno pubblicato un nuovo trailer di taglio cinematografico per The Shrouded Deep, la nuova avventura di Sea of Thieves, prevista arrivare proprio questa settimana e andare avanti fino a maggio.

The Shrouded Deep inizierà il 21 aprile e andrà avanti fino al 12 maggio 2022, portando una nuova avventura nel sempre più ricco lore piratesco di Sea of Thieves e questo trailer consente proprio di avere un assaggio delle atmosfere e degli elementi narrativi che questa espansione porterà nel gioco.

Mentre il pirata Merrick analizza la mappa alla ricerca dello Shrouded Ghost, che custodisce un enorme potere, muovendosi fra mondi diversi. Proprio mentre è immerso in questi pensieri, viene visitato dal Killer Whale, un vascello fantasma in grado di viaggiare sotto e sopra la superficie del mare, dando il via a quella che sembra essere un'incredibile avventura.

Proprio un mese fa avevamo visto il trailer di Forts of the Forgotten e in questi giorni Sea of Thieves si espande ancora con un'altra avventura, a dimostrazione del grande supporto che Rare continua a infondere nel gioco, all'interno della Stagione 6.