F1 22 schizza nelle prime posizioni della top 10 globale di Steam, subito dopo l'annuncio

A poche ore dall'annuncio ufficiale, F1 22 è già nelle primissime posizioni della top 10 globale di Steam, quella dei titoli più venduti. Si tratta di un chiaro segno d'interesse da parte del pubblico, considerando che all'uscita del gioco mancano ancora diversi mesi (la data ufficiale è il 1° luglio 2022).

Top 10 globale su Steam con F1 22

Come potete vedere dall'immagine, a tenere a freno il nuovo gioco di corse di Codemasters ed Electronic Arts è riuscito solo Elden Ring, il cui successo è enorme e innegabile.

A spingere le vendite di F1 22 su Steam sarà stata sicuramente l'attesa per il gioco, ma avranno contribuito anche i bonus che saranno dati a chi preordina, compresi alcuni a tempo (disponibili fino al 16 maggio 2021). Leggiamoli:

OFFERTA LIMITATA - PRENOTA F1 22 Champions Edition entro il 16 maggio 2022 e ricevi:

Bonus a tempo limitato: pacchetto contenuti a tema Miami

Accesso anticipato di 3 giorni

Pacchetto iniziale F1 Life

Contenuti nuova era F1 22

Nuove icone Mia Scuderia

18.000 PitCoin

Prenota F1 22 Standard Edition per ricevere:

Pacchetto iniziale F1 Life

Contenuti nuova era F1 22

5.000 PitCoin

F1 22 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.