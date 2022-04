Nintendo: risposta ufficiale alle accuse dell'ex-dipendente, spiega anche il licenziamento

Nintendo of America ha dato la propria risposta ufficiale alle recenti accuse rivolte da un ex-dipendente, che parlava di impossibilità di creare un sindacato. La compagnia USA ha anche svelato il motivo per il quale tale dipendente è stato licenziato.

Ecco la dichiarazione completa di Nintendo of America, in traduzione: "Siamo a conoscenza del reclamo, che è stato presentato al National Labor Relations Board da un appaltatore che è stato precedentemente licenziato per la divulgazione di informazioni riservate e per nessun altro motivo. Nintendo non è a conoscenza di tentativi di sindacalizzazione o di attività correlate e intende collaborare all'indagine condotta dal NLRB. Nintendo è pienamente impegnata a fornire un ambiente di lavoro accogliente e solidale a tutti i nostri dipendenti e collaboratori. Prendiamo molto sul serio le questioni relative alle assunzioni."

L'ex-dipendente, di cui non conosciamo il nome, aveva accusato la compagnia di aver impedito la creazione di un sindacato e di averlo infine licenziato. Il reclamo del National Labor Relations Board era però poco chiaro e non era stato possibile capire esattamente cosa fosse successo. Secondo Nintendo, però, tale persona è stata licenziata perché aveva condiviso informazioni confidenziali e non per altri motivi.

Questo è quanto sappiamo al momento. Dovremo attendere la fine delle investigazioni del National Labor Relations Board per scoprire i dettagli.