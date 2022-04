Konami: cambio di nome per il suo cinquantesimo anniversario

Konami, o meglio Konami Holdings Corporation, ha deciso di operare un cambio di nome per il suo cinquantesimo anniversario. Si tratta in realtà di una modifica molto leggera, che oltretutto deve essere ancora approvata dagli azionisti, dopo la già avvenuta approvazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso, il nuovo nome sarà Konami Group Corporation ed entrerà in uso dal 1° luglio 2022.

In effetti non si tratta proprio di una rivoluzione, ma la compagnia cerca di far riflettere nel suo nome l'accresciuto giro d'affari. Come spiegato nel comunicato ufficiale, dalla fondazione Konami si è allargata notevolmente e ora opera in quattro segmenti dell'intrattenimento: Digital Entertainment, Amusement, Gaming & Systems e Sport. Quindi l'uso della parola "group" sembra più appropriato di quello della parola "Holdings".

Certo, questo non risolve i dissapori avuti negli ultimi anni con una certa fetta dei videogiocatori, che non le perdonano il congelamento di serie come quelle Metal Gear e Castlevania, il quasi totale abbandono del mercato tradizionale e lanci problematici come quello di eFootball 2022.