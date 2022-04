Rocket League: trailer della nuova modalità senza pallone svelata, ecco la data di uscita

Psyonix ha svelato, con un trailer che potete vedere qui sopra, una nuova modalità a tempo di Rocket League: si tratta di Knockout Bash e ci metterà in campo senza palloni. Le date di disponibilità sono dal 27 aprile al 10 maggio 2022.

In questa nuova modalità di Rocket League non esistono più i palloni e le porte. Per vincere, bisogna distruggere gli avversari, sfruttando nuove mosse di attacco e difesa. Oltre a colpire gli avversari, è possibile attivare uno scudo per respingere i nemici e farli volare via. Inoltre, è possibile afferrare gli avversari per il tettuccio e lanciali direttamente contro delle strutture "chiodate". Infine, non ci sono dei muri laterali, ma una sorta di campo di forza che respinge chi sta per uscire dall'arena.

Sky Breen, Programmer presso Psyonix, ha parlato di questa nuova modalità di Rocket League e ha affermato: "Onestamente ci siamo divertiti tanto a creare la modalità quanto a giocarla. Quando abbiamo iniziato a progettare Knockout, l'abbiamo vista come un'opportunità per evolvere ulteriormente il gameplay di Rocket League."

"Abbiamo trovato un modo per adattare Knockout a una nuova fisica dei veicoli e inserire abilità facili da apprendere, per rendere la modalità il più divertente possibile. Allo stesso tempo, vogliamo offire una nuova esperienza ai giocatori, un'esperienza che non è cambiata dal momento della pubblicazione iniziale sette anni fa. Sicuramente stiamo infrangendo le regole, ma speriamo che i giocatori amino davvero tutti i cambiamenti e le nuove aggiunte che abbiamo fatto."