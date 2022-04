Lupo Alberto: The Videogame, dopo 25 anni è stata pubblicata una versione inedita del gioco

Per festeggiare i 25 anni dal lancio del gioco originale, è stata pubblicata in forma gratuita una versione inedita di Lupo Alberto: The Videogame, quella per Atari ST. Favoleggiato per anni, il port del gioco per il computer a 16-bit di Atari non è mai arrivata sul mercato.

Il gioco è compatibile con tutti gli emulatori di Atari ST. La versione rilasciata è inoltre eseguibile anche da PC, così che la si possa giocare senza grossi grattacapi. Naturalmente potete usarla anche sull'hardware reale.

Se interessati, potete scaricarla da qui.

Leggiamo il messaggio originale con l'annuncio, pubblicato sulla pagina Facebook del gioco:

Come noto, la versione Atari ST di Lupo Alberto the Videogame non venne mai commercializzata. In occasione dei 25 anni dall'uscita del gioco originale, questa versione venne rilasciata come freeware per gli appassionati del 16bit Atari.

Lupo Alberto: The Videogame è un platform game bidimensionale con protagonista il famoso personaggio di Silver,. sviluppato dalla software house italiana Idea.