Nintendo USA accusata di aver ostacolato la sindacalizzazione dei dipendenti

Secondo il National Labor Relations Board (NLRB), un dipendente - rimasto anonimo - di Nintendo of America ha affermato che la compagnia USA, insieme all'appaltatore che si occupa delle assunzioni, ha violato il diritto di sindacalizzazione dei dipendenti, che ricordiamo è un diritto legalmente protetto.

Secondo quando indicato, Nintendo of America e Aston Carter, l'agenzia di assunzioni, avrebbero eseguito "azioni coercitive" contro un lavoratore, interferendo nel suo diritto di sindacalizzarsi. Purtroppo non c'è una spiegazione dettagliata di quanto accaduto. Si suppone, sulla base di quanto indicato, che il dipendente sia stato sorvegliato, minacciato e che vi siano state vendette come un licenziamento o un rifiuto a una proposta di assunzione.

Nintendo Switch

Per ora non vi è una chiara idea di quanto sta accadendo, ma vi sarà un'investigazione in merito. Harley Shaiken, professore nell'Università della California a Berkeley, ha affermato parlando con Axios che "se l'NLRB ha ufficializzato queste accuse, si tratta di qualcosa di serio e la loro capacità d'azione è molto reale".

Gli sforzi per la sindacalizzazione in ambito videoludico sono in continua crescita negli ultimi tempi, soprattutto dopo gli scandali di Activision Blizzard. Non ci resta altro da fare se non attendere novità in merito alla situazione di Nintendo of America.