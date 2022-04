Marvel’s Avengers: Jane Foster, la Potente Thor, sarà il prossimo personaggio giocabile

Sin dal lancio della ricca Patch 2.3, gli sviluppatori di Crystal Dynamics stanno lavorando alacremente ai prossimi contenuti in arrivo per Marvel's Avengers. Poche ore fa gli sviluppatori hanno parlato delle novità in arrivo in futuro e tra queste c'è anche la Potente Thor, aka Jane Foster, come prossimo personaggio giocabile.

Come spiegato nel sito ufficiale del gioco, Crystal Dynamics punta di pubblicare l'Update 2.4 durante il corso del mese di maggio, con l'aggiornamento che avrà ancora una volta l'obiettivo di migliorare l'ecosistema di gioco e gli eventi, con quest'ultimi che elargiranno un numero maggiore di ricompense.

Gli sviluppatori di Marvel's Avengers tuttavia hanno già delineato i piani a lungo termine e in particolare le novità che i giocatori possono aspettarsi con l'Update 2.5, che supponiamo arriverà nel corso dell'estate in concomitanza con l'uscita del film Thor: Love and Thunder. La novità più importante sarà senza dubbio l'introduzione di un nuovo personaggio giocabile, ovvero Jane Foster, la Potente Thor.

La Potente Thor

Stando alle informazioni condivise nel post, apprendiamo che la Potente Thor sarà ispirata principalmente alla controparte vista nei fumetti, dunque una collega di Odinson in grado di usare il Mjolnir e dotata di abilità simili, seppur ci saranno elementi distintivi della personalità di Jane.

Maggiori dettagli sul prossimo personaggio giocabile e le altre novità in programma per l'Update 2.4 e 2.5 di Marvel's Avengers verranno svelate nelle prossime settimane.