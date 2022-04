Genshin Impact: Update 2.7 rinviato ufficialmente, Hoyoverse promette ricompense per farsi perdonare

Le voci di corridoio dei giorni scorsi sul rinvio dell'Update 2.7 di Genshin Impact purtroppo si sono rivelate fondate. Hoyoverse ha infatti annunciato che l'atteso aggiornamento, precedentemente previsto per il 10 maggio, arriverà con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia, promettendo una serie di bonus di compensazione per i giocatori.

L'annuncio è arrivato tramite i profili social ufficiali di Genshin Impact. Al momento non è stata indicata una nuova data di pubblicazione dell'Update 2.7, con maggiori dettagli al riguardo che verranno condivisi presto. Allo stesso modo, Hoyoverse non ha spiegato i motivi dietro il rinvio, ma supponiamo che la causa principale sia il rigido lockdown in vigore da alcune settimane a Shanghai a causa del Covid, dove si trova la sede principale della software house.

Il rinvio dell'aggiornamento per forza di cose andrà a scombussolare l'attuale programmazione di Genshin Impact, con gli sviluppatori che potrebbero decidere di realizzare un sorta di terza fase "tappabuchi" del ciclo vitale della versione 2.6 con eventuale rerun di banner passati. Ma questa è solo una nostra supposizione, rimaniamo in attesa di novità ufficiali in tal senso.

Tra le novità in arrivo con l'Update 2.7 di Genshin Impact troviamo i nuovi personaggi giocabili Yelan e Kuki Shinobu, oltre alla classica sfilza di nuovi eventi, missioni e altro ancora.

Rimanendo in casa Hoyoverse, ieri è stato pubblicato un nuovo trailer del JRPG Honkai Star Rail e sono state aperte le registrazioni per la seconda closed beta.