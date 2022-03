Genshin Impact: Yelan e Kuki Shinobu annunciate ufficialmente, in arrivo con l’Update 2.7

A pochissimi giorni dal lancio dell'Update 2.6 di Genshin Impact, miHoYo stuzzica i fan presentando due nuovi personaggi che, salvo sorprese, verranno introdotti con la versione 2.7, ovvero Yelan e Kuki Shinobu. Nei tweet sottostanti potete ammirare i primi artwork ufficiali delle due new entry di Genshin Impact.

Voci di corridoio su entrambi i personaggi circolavano già da settimane, ma ora è arrivata l'ufficialità con una serie di post su Twitter di miHoYo, da cui apprendiamo che Yelan utilizza l'elemento Hydro e viene descritta come una persona misteriosa che afferma di lavorare per il ministero degli affari civili di Liyue. Dovrebbe trattarsi di un personaggio rarità 5 stelle.

"L'identità di Yelan è sempre stata un mistero. Come un fantasma, appare spesso in varie forme al centro degli eventi e scompare prima che la tempesta si fermi", recita il post di miYoHo.

Le informazioni condivise su Kuki Shinobu sono invece più scarse e al momento sappiamo che fa parte della gang di Arataki Itto, in cui riveste il ruolo di vice, e che combatte utilizzando l'elemento Electro.

Come accennato in apertura, salvo sorprese sia Yelan che Kuki Shinobu saranno disponibili con l'Update 2.7 di Genshin Impact che verrà pubblicato a metà maggio. Nel frattempo miHoYo ha svelato data e orario della manutenzione per l'Update 2.6 di Genshin Impact che manderà offline i server per alcune ore.