PS5, vendite per oltre un milione di unità fra Germania, Austria e Svizzera

PS5 ha totalizzato vendite per oltre un milione di unità fra Germania, Austria e Svizzera: lo rivelano i resoconti finanziari di Sony Interactive Entertainment Deutchland.

Attualmente a quota 17,2 milioni di unità vendute nel mondo, PS5 ha dovuto affrontare gravi difficoltà in termini di distribuzione, con scorte parecchio limitate che hanno inevitabilmente frenato la diffusione della nuova console Sony e che persistono ancora oggi.

Il report pubblicato dal sito tedesco GamesWirtschaft parla di una vendita avvenuta per due terzi presso le sole catene di maggiore rilevanza come Amazon, MediaMarkt / Saturn, Otto e GameStop o in maniera diretta tramite PlayStation Direct.

Durante il periodo di lancio, PlayStation 5 ha venduto nei paesi di lingua tedesca 490.000 unità, dopodiché nei sette mesi successivi si è proceduto con circa 80.000 pezzi mensili e un totale di ulteriori 556.000 unità.

A ottobre 2021 il totale di PS5 vendute fra Germania, Austria e Svizzera è stato dunque pari esattamente a 1.046.000 console: risultati lievemente superiori rispetto a PS4, ma ritenuti da Sony al di sotto delle aspettative per via delle già citate scorte limitate.