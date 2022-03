BioShock Infinite riceve dozzine di update su Steam, nessuno sa perché

BioShock Infinite, gioco di Ken Levine e Irrational Games del 2013, ha ricevuto tutta una serie di update segreti su PC - tramite Steam - da alcuni mesi a questa parte e nessuno sa perché.

Durante lo scorso fine settimana, i fan di BioShock hanno notato che l'elenco del database SteamDB di BioShock Infinite ha segnalato una serie di aggiornamenti, iniziati mesi fa. Da settembre 2021, qualcuno ha sommessamente introdotto aggiornamenti nella versione PC di BioShock Infinite, e sono aumentati in quantità ad ogni mese. Solo la settimana scorsa, per esempio, sono stati implementati 12 aggiornamenti per BioShock Infinite su PC, e nella settimana precedente sono stati fatti altri 13 aggiornamenti, sempre alla versione PC del gioco d'azione di Irrational del 2013. Uno sviluppatore di Take-Two (editore) sembra aver ripetutamente aggiornato BioShock Infinite per qualche motivo.

Se dovessimo fare una supposizione, considerando che gli update di inizio mese erano legati al sistema operativo Linux, affermeremmo che almeno una parte di questi aggiornamenti erano legati a dare supporto alla versione Steam Deck di BioShock Infinite. Per il momento il gioco non è "Verificato", ma è possibile che presto venga aggiunto alla lista. Per ora si tratta solo di una speculazione, sia chiaro.

Parlando del futuro della serie, invece che del passato, pare che lo sviluppo di Bioshock 4 sia travagliato e 2K non sia soddisfatta dei risultati, per un leaker.