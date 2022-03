Offerte Amazon: SSD per Xbox Series X|S da 1 TB in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Expansion Card per Xbox Series X|S da 1 TB marcato Seagate. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 10%. Il prezzo standard di questo SSD per Xbox Series X|S è 229.99€. Lo sconto odierno non è il migliore di sempre (è battuto di pochi euro da uno di un mese fa), ma si tratta di un'ottima offerta per chi possiede una Xbox Series X|S e ha necessità di espandere la memoria della propria console. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD da 1 TB è compatibile unicamente con Xbox Series X|S. Le console dispongono di uno slot di ingresso e non è quindi necessario smontare la console per poter inserire la memoria aggiuntiva. Sono disponibili anche i modelli da 512 GB e da 2 TB.

SSD per Xbox Series X|S

