Baldur's Gate 3: 400 persone lavorano al GDR di Larian Studios

A Baldur's Gate 3 lavorano circa 400 persone divise in sette studi differenti, molte di più di quelle previste inizialmente, stando quanto dichiarato dal fondatore e CEO di Larian Studios, Swen Vincke.

In un'intervista con PC Gamer, Vincke spiega che in corso d'opera Larian Studios si è resa conto che Baldur's Gate 3 era un progetto fin troppo ambizioso per l'organico a disposizione. Le soluzioni dunque erano due, ridimensionarlo oppure assumere nuovi dipendenti.

"Pensavamo di aver capito tutto. Abbiamo anche stimato quanto saremmo dovuti diventare grandi come studio", afferma Vincke.

"Non mi sarei mai aspettato che fossimo 400 persone per realizzare Baldur's Gate 3. Nessuno se lo aspettava. Ma è letteralmente ciò di cui avevamo bisogno per farlo. Avevamo una scelta. C'è stato un momento in cui abbiamo iniziato a capire cosa dovevamo fare per realizzare questo gioco. Pensavamo di aver capito. Poi lo abbiamo davvero capito. E avevamo due scelte: potevamo ridimensionare Baldur's Gate 3 o potevamo aumentare il numero di dipendenti. E così abbiamo deciso di ingrandirci."

Baldur's Gate 3

Come accennato in apertura, le 400 persone a lavoro con Larian Studios su Baldur's Gate sono divise in sette studi differenti sparsi per il mondo. Attualmente l'organico di Larian è circa 10 volte superiore a quello che aveva realizzato Divinity Original Sin nel 2014, mentre durante l'apice dei lavori sul sequel lo studio era composto da solo 150 persone.

Baldur's Gate 3 è attualmente in sviluppo per PC e Google Stadia con la possibilità di giocarci in accesso anticipato. Il lancio della versione 1.00 è previsto nel corso del 2023, stando alle dichiarazioni fatte da Vincke il mese scorso.