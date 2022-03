Kingdom Hearts: bozzetto per il 20° anniversario condiviso da Nomura

Kingdom Hearts festeggia oggi - 28 marzo 2022 - il 20° anniversario della pubblicazione del primo gioco della saga in Giappone. In occasione di questo evento, Tetsuya Nomura - creatore della serie - ha condiviso su Twitter un bozzetto celebrativo, che potete vedere nell'immagine qui sotto.

Bozzetto del 20° anniversario di Kingdom Hearts

L'immagine è stata accompagnata da un messaggio di Nomura, in Giapponese. Ve lo proponiamo tramite una traduzione automatica: "Buona sera. Grazie a tutti per i vostri messaggi di congratulazioni per il nostro 20° anniversario. Mi dispiace, ma non ho niente per voi oggi, perché i preparativi per l'evento del 20° anniversario sono attualmente in pieno svolgimento. Grazie per il tuo continuo supporto @Nomura".

Ammettendo che la traduzione sia corretta e che non si siano perse particolari sfumature del messaggio, il succo che per il momento Square Enix e Nomura non hanno alcuna novità da condividere sull'anniversario di Kingdom Hearts.

Ricordiamo che un evento dedicato al 20° anniversario di Kingdom Hearts è stato pianificato per il 10 aprile 2022 a Tokyo, Giappone. Si tratterà di un evento esclusivo a numero chiuso, durante il quale non sarà possibile filmare quanto sarà mostrato. La mostra presenterà varie opere d'arte della serie, compresi i rendering dei personaggi e le opere in vetro colorato che si trovano in Dive to the Heart. Una versione registrata di tale evento sarà condivisa in modo ufficiale in una data non ancora definita.

