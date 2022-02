Baldur's Gate 3: uscita dall'accesso anticipato pianificata per il 2023

Larian Studios ha pianificato l'uscita dall'accesso anticipato di Baldur's Gate 3 nel 2023, almeno stando a quanto dichiarato da Swen Vincke, il fondatore dello studio: "Riteniamo di avere ancora un anno di sviluppo davanti a noi, quindi è probabile che non sia quest'anno. Fortunatamete stiamo arrivando alla fine, quindi stiamo vedendo la luce alla fine del tunnel. Abbiamo un programma davvero solido."

Alla patch 7, pubblicata ieri, che ha aggiunto tra le altre cose la classe dei barbari, ne seguiranno altre prima del lancio della versione 1.0. "Il nostro obiettivo interno per il lancio è la qualità e non una data precisa. Abbiamo fatto molti progressi in questa direzione nell'ultimo anno passato in accesso anticipato, ma sappiamo che molti stanno aspettando la data d'uscita. La daremo quando saremo vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi, ma attualmente ci aspettiamo che Baldur's Gate 3 esca dall'accesso anticipato nel 2023."

Baldur's Gate 3 è disponibile in accesso anticipato per PC su Steam e su Stadia. La prima versione risale all'ottobre 2020. La storia si svolge 120 anni dopo gli eventi dei primi due Baldur's Gate.