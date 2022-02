Mario Strikers Battle League Football: preordine Amazon con 10€ di sconto

È attualmente disponibile il preordine Amazon per Mario Strikers Battle League Football, attualmente in sconto di 10€. Il prezzo pieno di Mario Strikers Battle League Football, sia fisico che digitale, è 59.99€. Lo sconto è iniziato meno di 24 ore fa e non sappiamo quanto durerà. Ricordiamo che il preordine Amazon è gratuito e segue la regola del prezzo minimo garantito: in caso il prezzo cali ulteriormente prima della spedizione, verrà automaticamente applicato il prezzo più basso. Inoltre, è possibile cancellare il preordine in qualsiasi momento. Conviene quindi prenotare il gioco ora per assicurarsi questi dieci euro di sconto e, in caso, cancellarlo più vicino all'uscita se si decide di rimandare l'acquisto.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che: "Mario Strikers: Battle League Football sembra avanzare in totale continuità coi predecessori: per questo ci aspettiamo un titolo divertente, semplice e al contempo profondo, ben ritmato, ricco di oggetti e modalità. L'idea di creare gli stadi "unendo" due metà è carina, resta da capire quanto influenzerà l'azione, oltre all'aspetto visivo. La modalità locale quattro contro quattro pare potenzialmente eccezionale, e l'online ben strutturato. Anche a livello grafico, il titolo ha mantenuto la sua identità aggressiva: non è raffinato, ma sicuramente caratteristico e riconoscibile."

Mario Strikers Battle League Football

