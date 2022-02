Twitch: streamer urla così forte chiedendo aiuto in Apex Legends da attirare la polizia

Durante un'accesa partita ad Apex Legends, lo streamer Twitch Vuzby ha urlato così forte da attirare l'attenzione della polizia, intervenuta in realtà in suo soccorso. Il ragazzo stava in effetti invocando aiuto, ma dai suoi compagni di squadra.

Alcune volte gli streamer possono diventare un po' teatrali ed esagerati nelle loro performance su Twitch, questo è uno di quei casi. Vuzby vive in Canada e a quanto pare nessun vicino ha chiamato la polizia. Semplicemente lo streamer urlava aiuto così forte da essere stato udito da due agenti.

Pensate alla sua sorpresa quando se li è trovati alle spalle. Vedendo la situazione, uno dei due gli ha chiesto se era in streaming e se a un certo punto aveva urlato "aiuto". Vuzby ha quindi spiegato l'accaduto e di averlo fatto per il "content".

Verificato che fosse tutto tranquillo, i poliziotti hanno augurato buona fortuna allo streamer con le visualizzazioni del suo canale.

Ma come sono entrati? Facile: hanno prima bussato alla finestra senza ottenere risposta, quindi hanno suonato al campanello, dove la compagna di Vuzby ha risposto facendoli entrare. Lui nel mentre non si è accorto di niente.

Fortunatamente per Vuzby non ci sono stati danni o ripercussioni, perché ha trovato dei poliziotti che hanno compreso la situazione. Magari ora li ha tra i suoi seguaci.