Kao the Kangaroo, demo disponibile durante la Steam Next Fest

Tate Multimedia ha annunciato che pubblicherà una demo di Kao the Kangaroo in occasione della Steam Next Fest, evento PC che inizierà il 21 febbraio e terminerà il 28 febbraio 2022.

Il gioco è un reboot della del franchise, di cui recentemente è stato mostrato un trailer di gameplay, in sviluppo per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S e X.

La demo includerà un livello, la Dark Forest, per circa 40 minuti di gameplay. Potremo così verificare in prima persona se sia valsa la pena o meno attendere per il ritorno di Kao sui nostri schermi.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il gioco

Kao il Canguro è un platformer 3D creato da Tate Multimedia, studio veterano di questo genere, che vede come protagonista l'impavido, a volte sfacciato, ma sempre simpatico canguro Kao (come si intuisce dal titolo!) che si lancia in una missione alla ricerca della verità sulla scomparsa di suo padre.

Il viaggio

Durante il suo viaggio Kao avrà l'opportunità di esplorare una varietà di ambientazioni e paesaggi finemente dettagliati, ognuno dei quali cela segreti da scoprire. Kao si imbatterà in nuove sfide ad ogni angolo, dovendo fare ricorso alle sue abilità e impararne di nuove... Anche se non tutte hanno origine nel mondo in cui vive! Come spesso si dice: non è la destinazione che conta, ma il viaggio.

I contenuti

Traendo ispirazione dai platformer 3D dell'epoca d'oro, in concomitanza con il 21º anniversario di Kao, Kao il Canguro non mancherà di regalare emozioni a furia di salti, schianti, rompicapi e oggetti collezionabili. Una nuova e coinvolgente avventura che conserva tutto il fascino non soltanto del genere, ma anche dello stesso Kao!

I personaggi

Il variopinto e gioioso mondo di Kao brulica di vivaci personaggi che aspettano soltanto di essere incontrati e, in alcuni casi, di essere sconfitti (provare non costa nulla). Da saggi mentori ed eccentrici inventori, ai soliti bulli, i personaggi di Kao il Canguro sono tanto memorabili quanto espansivi!

Gli scontri

Viene da sé che l'arduo viaggio di Kao lo porterà ad affrontare tantissimi personaggi ostili: nemici agili e lesti, bestioni goffi e lenti e chi più ne ha, più ne metta. Kao dovrà attingere a tutti gli insegnamenti che ha ricevuto per riuscire a sconfiggere chi ostacolerà il suo cammino.

I guanti

I misteriosi e ipnotici guantoni trovati da Kao, a lungo nascosti, trasudano un potere non pienamente scatenato. Accompagneranno il protagonista per tutto il tempo, aiutandolo ad avere la meglio sui nemici e attraversare entrambi i mondi. Il segreto del loro enorme potere verrà svelato? È intenzione di Kao riuscirci.

Il mondo

Esplora una grande varietà di mondi interattivi, tutti ben distinti e incantevoli, brulicanti di sfide, nemici, rompicapi e segreti! Salta, arrampicati, lanciati e scivola all'interno di ambientazioni estremamente dettagliate mentre aiuti Kao a completare il suo viaggio!