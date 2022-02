My Hero Ultra Impact, la recensione del nuovo videogioco mobile di My Hero Academia

A quasi un anno dal lancio di The Strongest Hero, My Hero Academia torna su iOS e Android, ma stavolta con un RPG strategico: la recensione di My Hero Ultra Impact

La recensione di My Hero Ultra Impact segna il ritorno di uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni su iOS e Android, in questo caso con un tie-in prodotto da Bandai Namco che rientra nell'ormai piuttosto inflazionato filone degli RPG strategici in stile gacha. Il fascino di My Hero Academia e dei suoi personaggi scorre potente nel gioco, che dopo l'installazione richiede un corposo download supplementare, ma ci intrattiene durante l'attesa con un interessante riassunto degli eventi dell'anime, che ci presenta in questo modo il giovane protagonista, il bizzarro mondo in cui vive e il suo grande sogno: diventare un eroe.

Contenuti My Hero Ultra Impact, la composizione della squadra Fin dalle prime battute, My Hero Ultra Impact appare come un progetto di stampo molto tradizionale, che riprende le meccaniche tipiche del genere senza tentare alcuna variazione sul tema. Il menu principale ci fa dunque subito sentire a casa, affollato com'è di opzioni da sperimentare: la gestione e il potenziamento dei personaggi, lo sblocco di nuovi combattenti e le missioni, che costituiscono il fulcro dell'esperienza. Una volta selezionata la voce Quests ci si trova di fronte a diverse possibilità, con lo story mode a farla da padrone e una serie di voci extra che gli fanno da contorno ma possono essere attivate solo dopo aver raggiunto un determinato livello. Non mancano tuttavia ulteriori divagazioni, vedi ad esempio la possibilità di modificare il proprio quartier generale cambiandone lo stile e l'arredamento così da renderlo più confortevole.

Gameplay My Hero Ultra Impact, l'interaccia dei combattimenti Regolate da un indicatore dell'energia d'azione che durante le prime ore rimane sempre bello pieno, parte di una strategia di benvenuto che fra achievement sbloccati, ricompense e sfide banali ha lo scopo di entusiasmare il giocatore e dargli la sensazione di poter arrivare anche alla fine del gioco senza grossi problemi, le missioni di My Hero Ultra Impact peccano senz'altro di varietà e spessore. La formula, come detto, è quella degli RPG strategici ma il grado d'interazione è ridotto all'osso: quello che possiamo fare è costituire la squadra, attivare eventuali attacchi speciali e far partire il combattimento, ma per il resto l'azione si svolge in maniera quasi del tutto automatica, sebbene sia possibile selezionare un bersaglio specifico al fine di concentrare le energie di volta in volta su un solo nemico, magari il più pericoloso. La possibilità di accelerare la velocità delle sequenze e l'immancabile pulsante "auto" danno subito un'idea di quello che è stato l'approccio di Bandai Namco, come detto ben saldo alle meccaniche che queste produzioni condividono ormai da tempo, nel tentativo di offrire il maggior numero di contenuti possibile e un'accessibilità fin troppo marcata, a misura di casual gamer. Il fascino dell'esperienza è dunque affidato unicamente all'eventuale passione per My Hero Academia: se conoscete e amate la serie, di certo vedere in azione i suoi personaggi di punta e poterne sbloccare tanti altri tramite i meccanismi gacha potrebbe entusiasmarvi, diversamente vi annoierete dopo poco tempo. Da questo punto di vista My Hero Academia: The Strongest Hero (recensione) si poneva senza dubbio come un progetto più ambizioso, pur con i suoi limiti.

Grafica e sonoro My Hero Ultra Impact, Izuki si prepara a sferrare un attacco speciale La grafica in cel shading ci consegna anche in questo caso un'eccellente rappresentazione dei protagonisti dell'anime, riprodotti in maniera molto fedele e dotati di un discreto set di animazioni. Il gioco non include sequenze esplorative, solo i combattimenti a turni all'interno di scenari non particolarmente vari o interessanti, dunque c'è sicuramente un problema di varietà degli asset. La spettacolarità delle mosse speciali e l'intensità dei dialoghi in giapponese riescono tuttavia a creare una certa atmosfera, coinvolgendoci negli scontri e aumentando il grado d'interesse del gioco almeno nelle prime ore. Peraltro dalle opzioni è possibile aumentare il livello di dettaglio e portare il frame rate a 60 fps, ma ve lo sconsigliamo: si tratta di un abbellimento inutile ai fini del gameplay, ma che farà scaldare più rapidamente il vostro smartphone.