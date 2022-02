Wronged Us, l’anteprima di un horror molto particolare

Quante software house hanno abusato della definizione di "horror psicologico" per descrivere il gioco horror generico a cui stavano lavorando? Quante volte ci siamo ritrovati a giocare con questi titoli che di "psicologico", e a volte anche di horror, avevano poco o nulla, basati com'erano sui salti dalla sedia, utili per farsi apprezzare su YouTube, Twitch e affini, ma non certo per lasciare il segno? Eppure ogni volta che l'espressione viene usata non possiamo che avere un piccolo sussulto, perché in fondo leggerla o sentirla ci riporta alla mente capolavori come Silent Hill o SOMA, quindi come non cedere alla curiosità? Così, per l'ennesima volta non abbiamo resistito e, letto "horror psicologico" nella descrizione sommaria dell'opera, abbiamo ceduto e deciso di dedicare un'anteprima a Wronged Us, per cercare di capire se possa farcela o meno ad affermarsi nel genere a cui dice di appartenere.

Il gioco Isaac, il protagonista del gioco (notare il formato 4:3 dell'immagine) Delusional Studio, la software house che lo sta sviluppando, attualmente composta da una sola persona, ma in cerca di sviluppatori, lo descrive come un gioco narrativo ambientato in una cittadina molto piccola, in cui il giocatore dovrà esplorare diversi ambienti affrontando horror psicologici, risolvere puzzle e combattere contro dei mostri. L'esplorazione delle diverse parti di questo luogo da incubo sarà libera e si potrà interagire con diversi personaggi non giocanti, che permetteranno di comprendere meglio cosa sta succedendo. Sempre a detta degli sviluppatori, Wronged Us ha tre fonti d'ispirazione principali: Resident Evil, per il gameplay e per alcune meccaniche (immaginiamo il 4, vista l'inquadratura alle spalle del protagonista); Silent Hill, per la storia, l'ambientazione e l'atmosfera e... Dark Souls, per l'open world, il design delle queste assegnate dai personaggi e il modo di seguire queste ultime. L'interfaccia utente non indicherà al giocatore dove andare per raggiungere suoi obiettivi e non notificherà successi o fallimenti, lasciandolo completamente a sé stesso. Supponiamo che le conseguenze delle sue azioni si rifletteranno sulla storia, ma questa è un'aggiunta nostra e come tale va considerata. Ma quale sarà questa storia?

Il trailer Alcune scene sono evocative A novembre dello scorso anno, Delusional ha pubblicato il primo teaser del gioco, che mostra degli spezzoni di gameplay. Difficile ricostruire la storia da quanto visibile e udibile, ma pare esserci un sottotesto religioso abbastanza marcato. Il video inizia mostrando due creature mostruose simili a zombi, che una voce fuori campo descrive come abomini aborriti da Dio. Quindi vediamo una casa e la voce ci fa scoprire quello che dovrebbe essere il nome del protagonista: Isaac. Gli chiede perché è tornato. La scena mostra un palo della corrente pieno di foto di persone scomparse, vicino a una casa con portico che sembra uscita da un quadro di Edward Hopper. Isaac risponde che è alla ricerca di qualcuno. Quindi lo vediamo vagare per le strade della cittadina, sotto lo sguardo vigile di alcuni abitanti. Lo accompagniamo con lo sguardo in vari luoghi, uno dei quali pieno di sangue e arricchito da una presenza inquietante che osserva il protagonista dal buio. Quindi vediamo Isaac parlare con una donna che gli dice che è troppo tardi, perché sono andati tutti via. Chi ovviamente non ci è dato di sapere, come non ci è dato di sapere chi sia la donna (in verità sappiamo pochissimo anche di Isaac). L'ultima parte del trailer è quella che mostra più elementi di gameplay, con Isaac che si nasconde da alcune figure inquietanti, una delle quali incappucciata e armata, muovendosi furtivamente. Quindi lo vediamo armato con un fucile, impegnato in un combattimento contro uno strano essere che si muove arrampicandosi sul muro esterno di una casa. Infine lo vediamo indietreggiare di fronte a un uomo altissimo, magro e inquietante, che emerge da una stanza buia di un'altra abitazione. Il video si chiude mostrando alcune scene evocative, montate in sequenza: due figure senza testa su di un'altura rocciosa, una folla urlante di fronte a un edificio in fiamme e il volto del protagonista ferito e insanguinato.

Altre info L'ambientazione è inquietante Per il resto di Wronged Us non si sa moltissimo. È noto che è sviluppato usando l'Unreal Engine e che uscirà su PC e console (non specificate) nel 2023, ma il tutto è davvero incerto. La lavorazione va avanti da un anno e mezzo, almeno stando alle FAQ ufficiali, ed è ripartita almeno una volta a causa di alcuni cambiamenti apportati al progetto. Il gioco è pensato per essere giocato con una ratio di 4:3, ma si potranno selezionare anche i 16:9. Infine: gli sviluppatori sanno che alcune scene del trailer sono peggiori di altre, ma è dovuto al fatto che sono state usate build differenti per registrare il gameplay, quindi di qualità non omogenea. Per il resto non ci resta che aspettare qualche informazione in più per avere un quadro più definito del gioco, che appare comunque interessante nelle premesse.

Di Wronged Us si è visto poco, ma quel poco è comunque affascinante, pur nella sua limitatezza. È davvero prematuro dare giudizi in merito, ma è un titolo da tenere in qualche modo d'occhio, sperando che non smarrisca la via.