My Hero Academia: The Strongest Hero, la recensione

La recensione di My Hero Academia: The Strongest Hero ci porta nuovamente nello scenario creato da Kohei Horikoshi per il manga di My Hero Academia: un mondo in cui l'80% delle persone nasce con dei poteri speciali, il cosiddetto Quirk, diverso a seconda del soggetto. Alcuni decidono di sfruttare queste capacità per il bene ed entrano a far parte della categoria Hero, mentre altri si dedicano al crimine diventando dei Villain.

La più antica delle contrapposizioni viene rappresentata dunque in una maniera schematica e prestabilita, in MHA. Fra gli aspiranti eroi troviamo il protagonista della storia, Izuki Midoriya: un grande fan del leggendario All Might, che vorrebbe diventare proprio come lui e riesce a farsi ammettere alla prestigiosa scuola per supereroi, il liceo Yuuei. Il gioco ci racconta questi eventi nell'introduzione animata, per poi coinvolgerci con una serie di missioni man mano più complesse.