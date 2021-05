Very Very Valet, la recensione del gioco sui parcheggiatori folli

D'altra parte, non è che si abbia a che fare proprio con un contesto realistico: il nostro capo è una specie di piccione esaltato e un po' troppo convinto del proprio ruolo, mentre i protagonisti sono creature che sembrano uscite direttamente dal mondo dei Muppet , tanto per cominciare. Tuttavia, la meccanica di base si fonda sul principio reale del parcheggio, nel senso del dover prendere l'auto, trovarle un posto e poi riconsegnarla entro un termine di tempo. È invece tutto il resto, a partire da come gestire e guidare le macchine una volta ottenute le chiavi, ad essere completamente fuori di testa.

Ebbene, Very Very Valet sconvolge le convenzioni facendo leva proprio sugli istinti più feroci e primordiali del parcheggiatore, dando libero sfogo ai suoi sogni di distruzione e di conseguenza agli incubi più reconditi dei clienti, che tuttavia sembra non se la prendano poi così male, nello strano mondo messo in scena da Toyful in questo bizzarro gioco.

La recensione di Very Very Valet parla di un gioco che potrebbe rappresentare alternativamente la realizzazione di un sogno o di un incubo, nei casi opposti in cui abbiate avuto a che fare con il valet parking da parcheggiatore o da cliente. La pratica in questione, a dire il vero non molto diffusa dalle nostre parti, prevede che i clienti di un locale affidino la macchina a personale esperto nel parcheggio , il quale guida l'auto, la posteggia e poi la riconsegna (possibilmente intatta) all'uscita del cliente.

Prima di tutto, il modello di guida non è ovviamente realistico ma è lungi dall'essere "rotto": anzi, si tratta di un gioco puramente arcade, ma le auto rispondono bene e in maniera piuttosto immediata, sebbene variabile in base anche alla natura del veicolo con cui abbiamo a che fare. Il sistema di controllo strutturato in maniera contestuale rispetto alla visuale del giocatore sembra inoltre semplificare l'azione, dunque la sfida non è falsata da una complicazione artificiosa di cose semplici, ma deriva proprio dal caos fornito dalle diverse variabili in campo e in parte anche dalla mancata organizzazione del giocatore stesso. L'abilità alla guida e la capacità di organizzare gli spazi ha dunque un ruolo importante nel gameplay , anche se le assurdità del level design finiscono per farla da padrone nella maggior parte dei casi, complicando il tutto tra grasse risate.

Il nostro scopo è prendere in affidamento le auto , trovar loro un parcheggio dove lasciarle per qualche minuto (o secondo) e poi riportarle ai rispettivi clienti nell'area di consegna, il tutto però entro i limiti di tempo imposti sia per prendere che per riportare le macchine. La cosa può sembrare semplice ma non lo è affatto: prima di tutto perché il tempo concesso per effettuare le operazioni è estremamente ridotto, poi per l'assurda affluenza di clienti, che richiede di operare a velocità massima e infine per la struttura stessa dei livelli, che ovviamente non presentano normali strade e parcheggi in cui manovrare con tranquillità, ma vanno da intricati snodi di traffico a soluzioni assurde con tanto di passaggi dimensionali, teletrasporti, rampe, salti e catapulte.

Livelli assurdi

Very Very Valet presenta anche livelli extra con compiti diversi da svolgere, sempre basati sulla guida

Come dipendenti della premiata ditta Very Very Valet, siamo chiamati a svolgere la nostra mansione in diverse situazioni che costituiscono i livelli del gioco: in base alla quantità di auto riportate ai clienti, il nostro punteggio può variare da zero a tre stelle, con il quantitativo complessivo di queste che determina lo sblocco dei mondi successivi.

La cosa particolarmente esilarante è che i clienti non trovano praticamente nulla da ridire anche nel caso in cui venga riportato loro un rottame al posto dell'auto, ma è tassativo non perdere troppo tempo nel prendere e riconsegnare i veicoli, perché altrimenti i clienti si arrabbiano e le auto, letteralmente, volano via (con tanto di stupore da parte dello stesso responsabile del servizio parcheggi). Facendo "scappare via" troppi clienti, il nostro punteggio si abbassa sensibilmente, precludendo la progressione ai livelli successivi, dunque la sfida si gioca soprattutto sul tempismo, che viene influenzato da una grande quantità di variabili: la disposizione delle strade, la necessità di attraversare ostacoli (sia a piedi per raggiungere i clienti, sia in auto per parcheggiarle e riconsegnarle) con tanto di attivazione meccanica di passaggi a tempo, la presenza di traffico esterno e, soprattutto, il caos che possiamo generare nel disporre le macchine parcheggiate senza la giusta cura determinano i maggiori elementi di difficoltà nella struttura del gioco.

Il meccanismo trova alcune varianti nei livelli bonus, dove lo scopo può cambiare in maniera sensibile, pur basandosi comunque sulla guida spericolata e i limiti di tempo da seguire. È un gioco che ovviamente offre il massimo nel multiplayer cooperativo, chiaramente presente in forma offline per un massimo di quattro giocatori, ed è questo il modo in cui Very Very Valet dev'essere fruito, pena una drastica riduzione del divertimento. Potrebbe essere in effetti il limite principale del titolo, ma si tratta di una caratteristica identificativa dei party game in generale, dunque bisogna dare per scontato che un gioco del genere sia in buona parte da evitare se giocato in single player. Casomai, avremmo apprezzato la possibilità del multiplayer online invece di basarsi esclusivamente su quello in presenza, cosa che può rappresentare un notevole limite alla fruizione.

Alcuni livelli di Very Very Valet sono particolarmente intricati e folli

Dal punto di vista tecnico, Very Very Valet si presenta molto semplice, ma esteticamente pulito e apprezzabile, con un buon equilibrio in termini di gestione della fisica e modello di guida "fantasioso". Il level design alterna mappe molto ben congegnate ad altre fin troppo caotiche: è vero che questa caratteristica dovrebbe andare a vantaggio del divertimento ridanciano che emerge dall'enorme casino che si genera sullo schermo, ma in certi casi gli elementi aleatori sembrano fin troppi e possono sbilanciare il meccanismo di gioco.