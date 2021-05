Il segreto del videogiocatore felice? Scegliere giochi compatibili!

Quante lamentele ci sono attorno al cosiddetto backlog? "Ho troppi giochi da giocare", "la lista degli acquisti si allunga ma non riesco più finirne uno", e così via. Sappiamo che il problema è comune perché per nostra fortuna viviamo a contattato con il pubblico, inoltre non ci vuole un genio per intuire come i sempre più giochi in regalo, per esempio quelli dell'Epic Store, non potranno che peggiorare la situazione.

Ci vuole quindi metodo per sopravvivere a quella che qualche anno fa sarebbe stata la perfetta descrizione del paradiso: giochi gratis per tutti! E il metodo non può essere che scegliersi le esperienze da giocare con estrema cura, cercando in ogni modo di non sovrapporre esperienze troppo simili, o che richiedono un impegno totalizzante o quasi. Chi parla di videogiochi conosce bene questo problema, visto che spesso ha tra le mani tanti titoli contemporaneamente, e può per questo fornirvi qualche buon consiglio per non strafare, evitando così di bruciarsi giochi ottimi, ma giocati male.

Ecco qualche semplice consiglio per evitare di rovinarsi la vita con le proprie mani e essere un videogiocatore felice.