Roland-Garros eSeries by BNP Paribas si giocherà da Parigi, Alessandro Dapporto rappresenta l'Italia

Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, il torneo esport ufficiale di uno degli eventi sportivi più storici e famosi al mondo, si giocherà direttamente dalle strutture ufficiali di Parigi, dove i migliori tennisti al mondo si sfidano per scoprire chi è il più forte sulla terra rossa. In questa occasione ci sarà il nostro Alessandro Dapporto, che proverà a tenere alto l'onore dell'Italia.

La Finale del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021, infatti, si svolgerà all'interno del leggendario Philippe-Chatrier, campo centrale dello slam francese. Gli otto finalisti - che arriveranno da Germania, Belgio, Brasile, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito - parteciperanno ad un workshop dedicato agli esport venerdì 28 maggio, prima di contendersi il trofeo nella finale di sabato 29 maggio 2021.

La competizione, giocata su Tennis World Tour 2 per PS4, si è ulteriormente intensificata quest'anno con sette tappe di qualificazione che si svolgeranno a metà aprile e che coinvolgeranno studenti di scuole e università internazionali di esport.

Aperto al grande pubblico, il torneo online We Are Tennis è stato vinto da Alexandre Lepine, che ha conquistato l'ultimo posto disponibile per la Finalissima e ora affronterà i sette talenti emergenti dell'esport - già qualificati - al Roland-Garros.

Il sorteggio per la Finalissima è stato condotto da Gaël Monfils e Rivenzi durante il primo show live del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021, che è stato trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch di Gaël Monfils il 27 aprile.

La fase finale si svolgerà con questi accoppiamenti ai quarti di finale:

Alessandro Dapporto (Italia, Esports Academy) vs Thiago Morteira (Brasile, THE360)

Max Ward (Regno Unito, Staffordshire University) vs Augustin Baudinet (Francia, Power House Gaming)

Darío López Rodríguez (Spagna, e-Squad Academy) vs Kevin Vanaerschodt (Belgio, Hogeschool PXL)

Manfred Hanusek (Germania, eSports Cologne) vs Alexandre Lepine (Francia)

La Finalissima si svolgerà nel cuore del Roland-Garros sabato 29 maggio, nell'area VIP del campo Philippe-Chatrier.

I due giocatori che raggiungeranno la finale si divideranno il montepremi di 5.000 euro, ma solo il vincitore sarà invitato per i test all'HumanFab, un laboratorio di ricerca per la preparazione fisica di atleti sportivi ed esport di alto livello, e per un bootcamp intensivo di una settimana presso il Gaming Center del Team MCES a Marsiglia, a partire dal 31 maggio.