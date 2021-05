Days Gone, PC: patch 1.02 risolve i problemi del mouse

Bend Studio ha pubblicato la patch 1.02 per la versione PC di Days Gone, il gioco d'azione post apocalittico precedentemente esclusiva PS4. Questo aggiornamento si occupa di risolvere alcuni problemi legati al mouse, segnalati dagli utenti dopo l'uscita del gioco.

Precisamente, la patch 1.02 di Days Gone in versione PC si occupa di risolvere questi due problemi:



risolto un problema con la telecamera quando si usa il mouse

risolte alcune difficoltà con il mouse che dava la sensazione che vi fosse una "dead zone" nel movimento

Per il momento non vi è ancora una soluzione per i problemi di "velocità" che diventano sensibili ai frame rate più bassi, ma Bend Studio sta analizzando la questione. Come sempre, l'aggiornamento sarà scaricato in automatico appena avvierete Steam: l'update 1.02 sarà quindi in lista al prossimo avvio del launcher.

Days Gone è disponibile su PC

Se siete indecisi sul giocare Days Gone su PlayStation o computer, questo videoconfronto mostra la superiorità grafica della versione PC su quella PS5.

Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che "Days Gone arriva su PC con una versione virtualmente perfetta, che riesce a consegnarci un comparto visivo ricco, denso, curato e spettacolare, capace di garantire i 4K a 60 fps con qualche piccola rinuncia anche su configurazioni non propriamente di altissimo livello. Merito di un lavoro di conversione realizzato con attenzione, che riesce a consolidare i punti di forza dell'opera targata Bend Studio e a raccontarci una storia dura, coinvolgente, che si dipana all'interno di un open world molto tradizionale ma affascinante e ben organizzato nella sua progressione."