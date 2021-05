Fortnite 16.50: tutte le novità dell'aggiornamento, ci sono anche Loki e Thor

Battaglia Reale | Fortnite 16.50

La modalità che più interessa ai giocatori, come sempre, è la Battaglia Reale. Epic Games ha introdotto tramite l'aggiornamento di Fortnite 16.50 nuovi cosmetici e nuovi oggetti e armi. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato.

Elementi cosmetici

Prima di tutto, grazie a FunGamesLeaks (e segnalato da Hypex), abbiamo modo di vedere tutti gli elementi cosmetici introdotti con la patch all'interno del battle royale. Come sempre vi sono nuove skin, nuove piccozze, emote, coperture, dorsi decorativi e schermate di caricamento.

Qui sotto potete anche vedere varie delle nuove emote in azione, così da sapere esattamente come appariranno in-game.

NBA

Sono inoltre disponibili nuove sfide a tema NBA, che potete vedere nel tweet qui sotto di Hypex. Dovremo entrare nel Creative Hub NBA, giocare un match a tema, raccogliere monete. Ogni sfida ricompensa con 50.000 PE.

Loki e Thor

In una delle schermate di caricamento introdotte con l'aggiornamento di Fortnite 16.50 abbiamo modo di vedere un'ombra che ricorda senza alcun dubbio Loki, il personaggio Marvel. Possiamo vedere l'elmo con le corna e l'arma iconica che utilizza nel primo Avengers. Inoltre, è possibile vedere anche il fratello, Thor.

Nuovi oggetti e armi

Per quanto riguarda oggetti e armi, tramite iFreMonkey abbiamo modo di vedere che è disponibile di nuovo il Drum Shotgun, probabilmente l'arma che Epic Games aveva già suggerito nelle ultime ore.

Inoltre, sempre tramite Hypex, abbiamo modo di vedere tre oggetti che sono stati inseriti nel codice di gioco ma attualmente non dovrebbero essere disponibili durante i match. Si tratta di una resina, un pacco di batteria e un barile di polvere da sparo, chiaramente pronto ad esplodere.

Alieni

Pare inoltre che siano in arrivo nuovi contenuti legati a degli alieni. All'interno del codice di gioco son stati un oggetto che dovrebbe "rapire" i giocatori. Sono disponibili un effetto e, molto più interessante, un'animazione che ci permette di capire in che modo il giocatore potrebbe essere "rapito". Secondo quanto indicato, questo nuovo oggetto dovrebbe essere legato alla possibilità di teletrasportarsi in giro per la mappa, in una qualche forma.

Infine, vi segnaliamo che Ninja probabilmente non tornerà sulla scena competitiva di Fortnite, ecco perché.