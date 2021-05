Apple: Worldwide Developers Conference 2021, data e dettagli della conferenza

Apple ha appena annunciato la data e i dettagli della Worldwide Developers Conference 2021. La tradizionale conferenza dedicata agli sviluppatori iOS verrà trasmessa dall'Apple Park alle 19 di lunedì 7 giugno 2021.

Il keynote sarà trasmesso, come da tradizione, in streaming direttamente da Apple. Gli sviluppatori e gli utenti Apple saranno in grado di scoprire tutte le novità su Apple.com, attraverso l'app Apple Developer, il sito web Apple Developer, l'app Apple TV e YouTube. Durante la WWDC non ci sarà solo questo keynote, ma ci sarà anche il Platforms State of the Union dopo la conferenza, così come gli Apple Design Awards il 10 giugno e tutta una serie di altre attività durante la settimana.

L'immagine di presentazione della WWDS 2021.

Il WWDC, infatti, ha un fitto programma con oltre 200 sessioni e laboratori, con oltre 1.000 esperti Apple a disposizione per la consultazione con gli sviluppatori. Apple sta anche lanciando una nuova funzionalità Pavilions per la WWDC 2021, che renderà facile per gli sviluppatori pianificare e organizzare il proprio programma personalizzato intorno agli argomenti di maggiore interesse.