Amazon Fire HD 10: la recensione del nuovo tablet da 10 pollici

Da diversi anni Amazon è andata oltre al concetto di puro e semplice negozio online, impegnandosi anche nella fornitura di servizi e nella produzione di hardware proprietari. In quest'ultima categoria si possono trovare grandi successi, come l'ebook reader Kindle, e altrettanto grandi fallimenti, come l'ormai dimenticato Fire Phone. Interessante è stata invece la linea di tablet del colosso americano, che compirà tra pochi mesi i 10 anni di vita, a partire da quel Kindle Fire a 7" che uscì sul mercato nel lontano 2011. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e oggi in questa recensione dell'Amazon Fire HD 10 tratteremo l'ultimo nato di questa categoria di prodotti marchiati Amazon, a tutti gli effetti il "flagship" per caratteristiche tecniche e capacità. L'offerta si basa su un prezzo estremamente aggressivo e praticamente impareggiabile sul mercato a parità di dimensioni dello schermo e hardware. Ma è tutto oro quel che luccica? Scopriamolo assieme.

Prezzo e uscita Il Fire HD 10 è una revisione della versione uscita nel 2019 e, come il nome suggerisce, si tratta del tablet più grande tra quelli prodotti da Amazon, con un generoso schermo da 10.1 pollici. Sarà disponibile sul mercato a partire dal 26 maggio 2021, ma già da tempo è possibile preordinarlo, ovviamente sullo store della compagnia di Jeff Bezos. Amazon Fire HD 10 viene venduto in due versioni che differiscono unicamente per il taglio di memoria da 32 o 64GB, rispettivamente al prezzo di 149,99€ o 189,99€. Per entrambe è possibile poi fare una ulteriore scelta, ovvero se eliminare le pubblicità nella schermata di blocco: in tal caso le cifre salgono di altri 15€ arrivando a 164,99€ o 204,99€. A meno di avvertire una totale avversione alla presenza dei suggerimenti di acquisto nell'istante in cui si accede al tablet, è suggeribile tenersi quei 15€ in tasca, visto che il resto rimane perfettamente identico e non ci sono interruzioni o complicazioni durante l'esperienza d'uso.

Scheda tecnica Cosa offre, in estrema sintesi, il Fire HD 10? Bisogna essere ben chiari fin da subito: malgrado il tablet funzioni sulla base di un sistema operativo legato ad Android (versione 9 per la precisione) non si tratta di un tablet Android, ovvero non è possibile accedere ai servizi di Google. Perlomeno "sulla carta", perché per chi sa un po' "dove mettere le mani" non è particolarmente complicato installare il Play Store. Ma in questa recensione è giusto mantenere la valutazione focalizzata su ciò che il prodotto offre out of the box e all'interno di quello per cui è stato concepito. Di conseguenza un utente che volesse considerare l'acquisto di un tablet di Amazon dovrebbe in primissima battuta domandarsi quali siano le sue necessità e in quali ambiti andrebbe ad usare il device. Sulla base di tali considerazioni, il Fire HD 10 può diventare un eccellente acquisto o un qualcosa da evitare in maniera anche piuttosto perentoria. Ecco dunque la scheda tecnica con tutte le specifiche hardware dell'Amazon Fire HD 10: Dimensioni e peso : 247 x 166 x 9,2 mm per 465g

Le caratteristiche Il Fire HD 10 è un tablet economico ma non povero: la scheda tecnica testimonia alcune caratteristiche interessanti a partire dallo schermo LCD da 10.1 pollici, ideale per la fruizione dei contenuti video. Chiaramente siamo ben lontani dalla qualità degli AMOLED, ma è piuttosto superfluo dirlo; in ogni caso la riproduzione dei colori e dei neri è soddisfacente e il pannello è luminoso e ben tarato. La parte anteriore del device è protetta da un vetro, mentre il resto della scocca è in materiale plastico nero opaco: usandolo non si avverte certamente una sensazione premium, ma comunque si percepisce solidità è la qualità nell'assemblaggio è molto buona. Il design in generale è pulito ed essenziale, non certo originale ma comunque gradevole, superiore sicuramente alla fascia di prezzo a cui è posto. Le cornici, abbastanza ampie, favoriscono il grip e l'usabilità senza il rischio di tocchi indesiderati dello schermo. Il processore MediaTek a 2,0Ghz accompagnato da 3GB di RAM non è sicuramente un fulmine di guerra, ma per le funzioni principali relative ai compiti meno impegnativi è sicuramente sufficiente. Si rileva un leggero lag nella risposta ai comandi e in generale l'apertura delle applicazioni non è istantanea come su dispositivi più performanti ma, come già detto in apertura, le prestazioni sono adeguate allo scopo per cui è stato progettato il prodotto. Abbastanza incomprensibile l'assenza di un sensore di impronte per lo sblocco del dispositivo, componente da pochi centesimi oramai diffusa anche sugli smartphone low cost: in sua assenza bisogna ogni volta inserire il codice a 4 cifre se si vuole mantenere un minimo livello di sicurezza evitando di lasciare l'accesso libero a chiunque. Un processo non certamente insopportabile, ma comunque anacronistico. Ovviamente non c'è nemmeno lo sblocco con la rilevazione del volto. Del tutto deludenti invece le fotocamere del Fire HD 10, davvero indietro di diversi anni rispetto agli standard attuali: gli scatti con l'obiettivo principale da 5MP sono impastati, poco definiti e accettabili solo in condizioni di buona luce, mentre la camera anteriore da 2MP appare particolarmente modesta in un'epoca in cui le videochiamate e le videoconferenze hanno assunto particolare importanza. È chiaro quindi come il Fire HD 10 non sia un tablet pensato per un utilizzo intensivo, ma piuttosto sia stato progettato come uno strumento ideale per accedere ai servizi di Amazon e per fruire di contenuti video o leggere tramite l'app Kindle fumetti o libri basati su immagini (meno per leggere testo, ambito in cui l'e-ink è molto meno stancante). Passando all'audio, gli speaker posti su uno dei lati lunghi offrono una buona spazialità, anche grazie al supporto Dolby Atmos, ma appaiono particolarmente scarichi sui bassi rendendo sempre preferibile l'utilizzo di un buon paio di cuffie.

App disponibili Ma cosa significa in concreto non avere accesso ai servizi di Google? In primo luogo che non sono disponibili Gmail, Youtube, Google Maps, Chrome, Google Foto e via dicendo. Alcune di queste app, come Youtube, sono raggiungibili solo nella versione web. Più in generale sono presenti una frazione della moltitudine di programmi disponibili su Android: per esempio non ci sono TimVision, Sky Go, Mediaset Play, RaiPlay, Now TV. Fattore questo che, per chi è abbonato a tali servizi, di certo riduce l'interesse verso il device Amazon. Al contrario si possono usare - ovviamente - tutte le app legate ai servizi Amazon Prime e quindi Prime Video, Amazon Music, Amazon Photos, Alexa e Kindle. Poi sono presenti Facebook, Messenger, Instagram, Skype, Netflix, Disney+, DAZN, Spotify, Pinterest, Tiktok e Twitter. Insomma, prima di acquistare un Fire HD 10 bisogna capire quali servizi sono essenziali per le proprie necessità e regolarsi di conseguenza. Anche il browser è proprietario, si chiama Silk ed è basato su Chromium: funziona discretamente, ma chiaramente non consente di sincronizzare preferiti e impostazioni con il proprio browser principale usato abitualmente.

Giocare con Fire HD 10 Anche l'ambito gaming del Fire HD 10 appare come secondario, se non irrilevante: l'Appstore di Amazon, pur mettendo spesso in primo piano i giochi, è in grado di offrire solo una frazione minima di quelli disponibili sul Play Store di Google, e nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti dai valori produttivi molto modesti. Sono poche le eccezioni come Minecraft, PUBG Mobile, Roblox, Clash of Clans, Hearthstone, mentre per il resto ci si deve accontentare dei più classici "giochini" mobile di poche pretese ma comunque dotati di un certo appeal per il pubblico casual. Niente Call of Duty Mobile insomma, anche se probabilmente l'hardware non sarebbe nemmeno in grado di far girare un gioco a quel livello di complessità: Asphalt 9 per esempio, che invece è disponibile, gira a basso dettaglio e con un frame rate piuttosto modesto, nonostante si tratti di un gioco abbastanza scalabile. Dove invece le cose si fanno più interessanti è nel caso in cui si vogliano utilizzare servizi di cloud gaming come xCloud in versione web: si può collegare facilmente un controller bluetooth come quello di Xbox One e, malgrado venga segnalato che il browser non è supportato, tutto fila via liscio. Passando al sistema operativo poi, come già detto, è il proprietario Fire OS in versione 7.3.1.8, basato su Android 9. Il sapore è proprio quello di un Android "vecchio", con una estetica di icone e menu un po' retrò, che potremmo definire funzionale ma non particolarmente gradevole ed elegante. Senza dubbio Fire OS avrebbe bisogno di una ammodernata, non solo grafica ma anche contenutistica: l'Appstore è infatti categorizzato in maniera confusionaria e ridondante, incapace di proporre in maniera piacevole e applicazioni e i contenuti. Eccellente infine l'autonomia: per il Fire HD 10 Amazon dichiara fino a 12 ore con utilizzo misto, e nella nostra prova possiamo confermare come sia un valore realistico che permette di usare il tablet senza nessun timore di rimanere a secco.