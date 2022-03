Oscar 2022, Zack Snyder's Justice League batte Spider-Man e Avengers per il pubblico

Zack Snyder's Justice League si è tolto la soddisfazione di battere Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame agli Oscar 2022, aggiudicandosi il Cheer Moment votato dal pubblico per la scena in cui Flash corre indietro nel tempo.

Nella nostra recensione di Zack Snyder's Justice League abbiamo parlato anche di sequenze come questa, che aggiungono in effetti al film momenti particolarmente emozionanti, specie per i fan degli eroi DC, rispetto all'edizione originale.

Come detto, il pubblico ha riconosciuto al film la capacità di entusiasmare gli spettatori, premiandolo per il Cheer Moment migliore fra le pellicole in gara, che in questa edizione includevano anche diverse produzioni del passato, da Matrix a Dreamgirls.

Quella di battere Marvel non è stata tuttavia l'unica soddisfazione che Zack Snyder ha potuto togliersi nel corso dell'ultima cerimonia di assegnazione degli Oscar: il suo Army of the Dead è stato premiato come film preferito dai fan.

I nuovi riconoscimenti sono stati molto apprezzati da pubblico e critica, sebbene non si tratti ancora di premi in grado di godere della medesima considerazione rispetto a quelli tradizionali, assegnati dalla giuria degli Academy Awards.