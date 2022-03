Elden Ring: era previsto un bestiario? Icone di mostri e NPC scoperte nei file di gioco

Tra i file di gioco di Elden Ring sono state scovate oltre 100 icone degli NPC e nemici che popolano l'Interregno, suggerendo così che nei piani di FromSoftware ci fosse inizialmente l'intenzione di inserire una sorta di bestiario o archivio con informazioni sui mostri affrontati e i personaggi incontrati.

La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter @JesterPatches. In totale afferma di aver trovato 128 icone. In molti casi sono presenti due forme, una più chiara e l'altra con l'icona oscurata, come a voler differenziare gli NPC e nemici già incontrati con quelli ancora da scoprire. Ci sono poi 64 icone uniche che variano tra soldati regolari, nobili, animali e demi-umani. Mancano invece all'appello immagini relativi ai boss maggiori di Elden Ring.

L'ipotesi è che le icone in questione potrebbero essere legate a una sorta di archivio/bestiario in cui il giocatore avrebbe potuto consultare informazioni riguardo a personaggi e nemici che popolano l'Interregno. Ma sono appunto supposizioni e chissà mai se scopriremo la verità.

Di certo non è la prima né l'ultima volta che uno studio inizia a lavorare su elementi che poi successivamente decide di scartare, con gli "scheletri" che rimangono nascostri tra i file di gioco. Ad esempio, sempre rimanendo in tema Elden Ring un video dimostra che in origine Torrente poteva attaccare i nemici e aveva molte più animazioni.