GXT 980 Redex di Trust è il nuovo mouse versatile per giocare e lavorare

Il produttore hardware Trust ha presentato il mouse GXT 980 Redex, perfetto per chi deve giocarci e lavorarci. Si tratta di un mouse versatile, adatto a ogni situazione, oltretutto dal prezzo decisamente contenuto, visto che si parla di 39,99€.

Nel comunicato di presentazione si parla di come, stando a un'indagine di GfK, i mouse da gaming rappresentino ormai la metà di tutte le vendite del settore. La tendenza sarebbe oltretutto in crescita, visto che tantissimi utilizzano i mouse da gaming anche per lavorare.

Trust, azienda leader nella realizzazione di accessori tech e gaming, risponde alle esigenze del mercato presentando il nuovo mouse GXT 980 REDEX che, grazie alla bassa latenza sia in modalità cablata che wireless, è ottimo per lunghe sessioni di gioco e intense giornate di lavoro.

Il mouse GXT 980 REDEX di Trust è dotato inoltre di una batteria ricaricabile integrata che garantisce fino a 50 ore di gioco continuo e di longevi e reattivi pulsanti meccanici Kailh che durano fino a 80 milioni di clic. Grazie alla bassa latenza sia in modalità cablata che wireless, le azioni dei giocatori sono veloci come le loro reazioni, garantendo ottime performance di gioco. Inoltre, l'interruttore a LED on/off permette di andare in risparmio energetico al termine delle partite di gioco, o durante la pausa lavorativa.

Il design lineare è pensato per il comfort, con i sei pulsanti regolabili che consentono di personalizzare il dispositivo e adattarlo al proprio stile di gioco.

Il software incluso consente agli utenti inoltre, di regolare le impostazioni macro e l'illuminazione RGB su profili specifici.

