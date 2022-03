Samsung annuncia lo Smart Monitor M8 da 32” UHD con HDR 10+

Samsung Electronics ha annunciato oggi il nuovo Smart Monitor M8, un monitor versatile che offre l'iconico design sottile di Samsung in quattro nuovi colori, disponibile in formato 32 pollici con risoluzione UHD e SlimFit Camera.

La serie Smart Monitor di Samsung è la prima linea di schermi multifunzione al mondo realizzata per gli utenti in cerca di un prodotto che offra sia funzionalità che intrattenimento. L'M8 infatti non è solo un monitor tradizionale ma offre anche una varietà di servizi OTT, tra cui le app Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV senza la necessita di collegarlo a un PC o altri dispositivi.

Lo Smart Monitor M8 offre sia spazio che efficienza in termini di performance con lo spessore del nuovo modello che è di 11,4 mm, circa tre volte più sottile rispetto ai modelli precedenti. Il monitor consente di creare un perfetto ambiente di home office senza utilizzare un PC, collegandosi a diversi dispositivi IT attraverso lo Smart Hub aggiornato. L'interfaccia utente Workspace offre i servizi necessari per lavorare su uno schermo, permettendo agli utenti di connettersi in modalità wireless a un PC Windows o Mac e utilizzare una vasta gamma di funzioni tra cui Samsung DeX, Apple AirPlay 2 e i servizi cloud di Microsoft 365, così come il mirroring dei contenuti dallo smartphone all'M8.

Le quattro colorazioni si Samsung Smart Monitor M8

Smart Monitor M8 è dotato di SlimFit Camera, una webcam magnetica e removibile che può essere fissata al monitor e ha anche funzioni di face tracking e auto zoom. Inoltre è dotato di un microfono Far Field Voice ad alta sensibilità, con l'assistente che controlla dispositivi come Bixby e Amazon Alexa con i comandi vocali.

M8 inoltre è dotato della tecnologia adaptive picture, in grado di migliorare il comfort dello spettatore regolando automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore

Samsung Smart Monitor M8 sarà disponibile in Italia per il preordine a partire dal 4 aprile nei colori Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green.

Scheda tecnica Samsung Smart Monitor M8