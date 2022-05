Resident Evil Re:Verse classificato per Google Stadia in Europa, l'uscita si avvicina?

Resident Evil Re:Verse è stato classificato per Google Stadia in Europa, a un anno di distanza dal rating delle versioni PC, PS4 e Xbox One. L'uscita dell'esperienza multiplayer si avvicina, dunque?

Rinviato lo scorso luglio, Resident Evil Re:Verse sarebbe dovuto uscire in concomitanza con Resident Evil Village (recensione), ma qualcosa non è andato come da programma e Capcom ha deciso di posticiparne il lancio in maniera indefinita.

A distanza di diversi mesi senza notizie, si pensava che il progetto potesse essere stato cancellato, ma la nuova classificazione implicherebbe che le cose non stanno così e che il gioco è ancora vivo.

Se ricordate, nel nostro provato della closed beta di Resident Evil Re:Verse abbiamo mosso più di una critica al gioco, ed evidentemente si trattava di una sensazione condivisa viste le decisioni prese dal team di sviluppo.

Può darsi però che il rinvio e dunque il tempo extra di lavorazione abbiano permesso a Capcom di migliorare l'esperienza in maniera importante rispetto alle fasi di test.