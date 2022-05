F1 22: nuovo gameplay trailer mostra Charles Leclerc sfrecciare a bordo della Ferrari F1-75 a Miami

EA e Codemasters hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di F1 22. Nel video di oggi possiamo ammirare un "Hot Lap" del nuovissimo Miami International Autodrome effettuato nei panni di Charles Leclerc a bordo della fiammeggiante Ferrari F1-75.

Nel video possiamo ammirare la Ferrari F1-75 completare un giro del Miami International Autodrome, raggiungendo una velocità massima di 320 Km/h nel lungo rettilineo che precede il traguardo con attivo il DRS. Alla guida c'è Charles Leclerc, uno dei piloti presenti nella copertina di F1 22.

Il Miami International Autodrome è il nuovo circuito annunciato pochi giorni fa da Codemasters che riproduce fedelmente quello reale che domani, domenica 8 maggio, ospiterà il primo Gran Premio di Miami, la quinta tappa del campionato mondiale di Formula 1.

Il circuito come la controparte reale presenta 19 curve e tre zone adibite all'utilizzo del Drag Reduction System, ovvero il sistema per ridurre la resistenza aerodinamica delle vetture, incrementando significativamente la velocità e di conseguenza le possibilità di sorpasso.

Vi ricordiamo che la data di uscita di F1 22 è fissata al 1 luglio 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. La nuova edizione del racing game di Codemasters permetterà di vivere le emozioni del Campionato Mondiale di Formula Uno FIA 2022 con le auto ibride, le nuove regole per il weekend di gara e l'inclusione delle corse F1 Sprint. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato.