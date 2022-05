F1 22: abbiamo provato in anteprima il circuito di Miami

Il fantastico duello all'ultimo giro del campionato 2021 tra Hamilton e Verstappen ha riacceso un enorme interesse nei confronti della Formula 1. Dopo anni di dominio Mercedes, con una serie interminabile di vittorie del pilota inglese, una nuova scuderia è riuscita a conquistare il prestigioso titolo piloti. Come se non bastasse, nel 2022 la federazione del Circus ha introdotto un nuovo regolamento con l'obiettivo di aumentare lo spettacolo in pista. A febbraio i team di Formula 1 hanno quindi presentato le loro nuove monoposto e qualche settimana dopo è iniziato un nuovo entusiasmante campionato. I tifosi della Ferrari stanno già gioendo per le solide prestazioni della rossa e in generale stiamo vivendo dei GP carichi di adrenalina. Nuovi regolamenti, nuove scuderie al vertice, nuove monoposto e... nuovi tracciati. Quest'anno infatti si aggiungerà al calendario il circuito di Miami, appositamente allestito attorno all'Hard Rock Stadium, dove le scuderie si daranno battaglia proprio questo weekend.

Negli scorsi giorni abbiamo potuto mettere le mani su un codice ancora in via di sviluppo del nuovo videogioco ufficiale F1 22. In particolare gli sviluppatori ci hanno dato la possibilità di provare le monoposto di quest'anno all'interno della pista di Miami. Poco più di cinque chilometri di curve veloci, tratti ad alta velocità e una sezione particolarmente ostica.

In questo provato di F1 22 vogliamo dunque condividere con voi le prime sensazioni di questa nuova era della Formula 1, focalizzando la nostra attenzione sul tracciato statunitense che debutterà anche nel gioco ufficiale.