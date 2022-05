F1 22: trailer presenta il Miami International Autodrome

EA e Codemasters hanno pubblicato un nuovo trailer di F1 22 con protagonista il Miami International Autodrome, il nuovo circuito che l'8 maggio ospiterà il primo Gran Premio di Miami, la quinta tappa del campionato mondiale di Formula 1 2022.

Come apprendiamo dalla descrizione del filmato, come la controparte reale, il Miami International Airdrome di F1 22 presenta 19 curve e tre zone adibite all'utilizzo del Drag Reduction System, ovvero il sistema per ridurre la resistenza aerodinamica delle vetture, incrementando significativamente la velocità e di conseguenza le possibilità di sorpasso.

La data di uscita di F1 22 è fissata al 1 luglio 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. La nuova edizione del racing game di Codemasters permetterà di vivere le emozioni del Campionato Mondiale di Formula Uno FIA 2022 con le auto ibride, le nuove regole per il weekend di gara e l'inclusione delle corse F1 Sprint.

Altra novità è la modalità F1 Life, un hub personalizzabile in cui i giocatori potranno sfoggiare la loro collezione di supercar, abbigliamento e accessori gareggiando, con il Podium Pass e il negozio interno del gioco.