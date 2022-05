Trek to Yomi: trailer introduce trama e gameplay a ridosso del lancio

Trek to Yomi è protagonista di un nuovo trailer a poche ore dal lancio. Il filmato pubblicato da Flying Wild Hog introduce i giocatori al setting e il gameplay dell'action a base di samurai, che da domani, giovedì 5 maggio, sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC, nonché incluso nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Trek to Yomi è un action a scorrimento single-player che si ispira ai film sui samurai e caratterizzato da uno stile visivo in bianco e nero. Ambientato in Giappone durante il periodo Edo, giocheremo nei panni del samurai Hiroki, che cercherà di salvare le persone del proprio villaggio.

Proseguendo nell'avventura il nostro protagonista potrà utilizzare un numero sempre maggiore di attacchi e combo. Nel video inoltre gli sviluppatori confermano che per completare il gioco servono all'incirca 4-6 ore e che sono disponibili tre livelli di difficoltà, nonché un quarto extra sbloccabile, supponiamo completando il gioco almeno una volta.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Trek to Yomi e la nostra intervista al game designer Leonard Menchiari.