Sifu: Patch 1.08 disponibile, trailer presenta i costumi e le altre novità dell’update gratis

Sloclap ha pubblicato la patch 1.08 di Sifu che introduce le tanto attese novità dell'aggiornamento gratuito di primavera. Per l'occasione lo studio ha presentato un nuovo trailer che riassume i punti salienti dell'update e che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Come riportato in precedenza, il primo update gratis di Sifu introduce i nuovi livelli di difficoltà "studente" e "maestro", il primo più accessibile della sfida proposta dal gioco al lancio, mentre con il secondo dovrete vedervela con avversari ancor più agguerriti e dotati di pattern più intricati.

Le altre novità degne di nota sono l'introduzione di una modalità allenamento, in cui potrete prendere confidenza con il sistema di combattimento e le combo senza stress, nuovi abiti per il protagonista e nuove opzioni per l'interfaccia di gioco, inclusa una che permette di nasconderla completamente.

Le note ufficiali della Patch 1.08 sono disponibili a questo indirizzo e fondamentalmente riassumono i dettagli delle novità sopracitate con in aggiunta una serie di correzioni di bug più e meno noti, modifiche alla telecamera negli scontri più affollati e migliorie varie, incluse alcune relative all'interfaccia di gioco.

Vi ricordiamo che Sifu è disponibile su PC, PS5 e PS4. Inoltre da ieri l'action di Sloclap è acquistabile anche nella versione fisica Vengeance Edition per piattaforme PlayStation e Deluxe per PC.